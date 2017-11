EVIL WARRIORS :: Erster Song zum neuen Album

“Fall From Reality”, das zweite Album der Leipziger Band EVIL WARRIORS bestehend aus Mitgliedern von Antlers, I I und Bloody Vengeance, wird am 19. Januar 2018 auf CD und LP bei War Anthem Records veröffentlicht. Eine Tape-Version folgt im späteren Jahresverlauf via Into Endless Chaos Records. Mix und Mastering lagen in den Händen von Patrick W. Engel (Temple Of Disharmony).

Eine erste Hörpobe gibt es mit dem Song “Reincarnation”:

https://soundcloud.com/war-anthem-records/evil-warriors-reincarnation-track-2018