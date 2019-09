EVANESCENCE + WITHIN TEMPTATION :: Co-Headliner im April

Mit Evanescence und Within Temptation haben sich zwei der erfolgreichsten Bands des Genres zusammengetan, um gemeinsam als Co-Headliner auf Europatour zu gehen. Der Auftakt findet am 4. April 2020 in Brüssel statt. Der VIP-Presale startete am 17.09., der allgemeine Vorverkauf beginnt am 20. September.

Worlds Collide”-Tour:

04.04.2020 Brüssel, Palais 12

05.04.2020 Paris, Accor Hotel Arena

07.04.2020 London, O2 Arena

09.04.2020 Berlin, Velodrome

11.04.2020 Frankfurt, Festhalle

12.04.2020 Zürich, Hallenstadion

14.04.2020 Mailand, Mediolanum Forum

15.04.2020 München, Zenith

17.04.2020 Hamburg, Sporthalle

18.04.2020 Leipzig, Arena

20.04.2020 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

21.04.2020 Amsterdam, Ziggodome