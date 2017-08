EVANESCENCE :: Neues Album ‘Synthesis’ erscheint diesen Herbst

Zwischen 2003 und 2011 zählte die US-Formation um Sängerin Amy Lee zu den erfolgreichsten Rockbands weltweit, ihre drei Alben “Fallen”, “The Open Door” und “Evanescence” verkauften sich nicht nur millionenfach und wurden mit zahllosen Gold- und Platin-Awards ausgezeichnet, sondern prägten das Alternative-Rock-Genre nachhaltig. Darüber hinaus wurden ihre Veröffentlichungen mit zwei Grammys ausgezeichnet. Im Herbst 2017 erscheint nun mit “Synthesis” das vierte Evanescence-Studioalbum, auf dem die Band zahlreiche Stücke ihres Backcatalogues neu interpretiert. Unter der Regie von Evanescence-Drummer und Produzent Will Hunt (Black Label Society etc.) und Orchester-Arrangeur/Komponist David Campbell entstand so u.a. die ab sofort als Single vorliegende orchestrale Version des größten Evenascence-Hits “Bring Me To Life (Synthesis)”. Der Longplayer wird außerdem die ersten beiden neuen Songs der Band seit 2011 enthalten. Am 14. Oktober startet in Las Vegas eine umfangreiche “Synthesis Live”-Tour.

“In diesem Projekt steckt sehr viel Leidenschaft”, erklärt Sängerin Amy Lee. “Unsere Musik hat so viele Schichten, unter den fetten Drums und Gitarren. Ich wollte schon immer David Campbells wunderbare Arrangements und Programming-Elemente in unserer Musik in den Fokus rücken. Diese Idee löste eine Lawine aus, die letzten Endes dazu führten, dass wir die Songs komplett neu mit einem vollständigen Orchester neu aufnahmen. Nicht nur mit Streichern, ausgefeiltem Programmieren und Herumexperimentieren wie sonst. Es wird auch unsere erste Tour mit Orchester sein. Das neue Material des Albums begeistert mich – neben den beiden neuen Songs gibt es auch viele extrem schöne Intrumental-Momente. Das ganze fließt dahin wie ein gewaltiger, dynamischer Soundtrack.”