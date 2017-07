EUROPE :: Neues Album “Walk The Earth” am 20. Oktober

EUROPE kündigen ihr neues Studioalbum “Walk The Earth” an, welches am 20. Oktober 2017 via Hell & Back Recordings (Silver Lining Music) veröffentlicht wird.

Mit dem 2015 veröffentlichten Album “War Of Kings” hat die Rockwelt noch einmal realisiert, welch formidable Band Europe ist. Mit dem neuen Album “Walk The Earth” etabliert sich die Band nun als eine der aufregendsten und zeitgenössischen Rock Acts von heute. ‘Walk The Earth’ beeindruckt schon mit dem Cover, einem original Artwork des berühmten L.A. Künstlers Mike Sportes von Filth Mart. http://europetheband.com

“Wir waren bereits einige Tage im Studio bei den Aufnahmen und Dave Cobb, unser Produzent, kam herein und trug ein unglaubliches cooles T-Shirt mit einem Design von Mike Sportes. Wir wussten sofort, dass wir seine Arbeiten uns mal näher anschauen müssten und er hat dann für das Album das Cover für uns entworfen, das total den Vibe der Platte einfängt. Wir sind sehr stolz auf das Walk The Earth Cover: sagt – Joey Tempest.

“Walk The Earth” Tracklisting:

1. Walk The Earth / 2. The Siege / 3. Kingdom United / 4. Pictures / 5. Election Day / 6. Wolves / 7. GTO / 8. Haze / 9. Whenever You’re Ready / 10. Turn To Dust

Das Album wurde in den berühmten Abbey Road Studios in London aufgenommen.

Produzent ist der Grammy Gewinner Dave Cobb (u.a. Rival Sons, Chris Cornell, Shooter Jennings)

Seit ihrer Gründung 1979 haben Europe über 25 Millionen Platten verkauft. Allein ‘Final Countdown’ verkaufte sich über 15 Millionen und war die Nummer 1 in 25 Ländern.