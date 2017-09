EÏS :: Gig gegen Spritgeld

Die deutschen Black Metaller EÏS haben über Facebook einen Aufruf an ihre Fans gestartet:

“Alboin hat sich einen jahrelang gehegten Traum erfüllt und einen Bus für Bandreisen gekauft (hat der Arme aber selbst bezahlen müssen). Wir sind völlig aus dem Häuschen und unfassbar heiß darauf, das Ding zu testen! Deshalb machen wir jetzt mal was Abgefahrenes: Wir spielen im Dezember einen einzigen Gig innerhalb Deutschlands, egal wo, nur gegen Spritgeld, Übernachtung und Verpflegung. In deinem Club, in deinem Wohnzimmer oder auf der Hochzeit deiner Tante – wir laden die Karre voll und blasten alles kurz und klein! Wenn das interessant für dich klingt – schreib uns eine Email an alboin@the-eis-reich.de und erkläre uns, wieso wir ausgerechnet zu dir kommen sollten! Wir sind gespannt und lassen schonmal den Motor warmlaufen!” https://www.facebook.com/eis.official

Related