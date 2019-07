Die schwedische Viking Metal Band EREB ALTOR wird am 20. September ihr neues Full-Length-Album “Järtecken” veröffentlichen. EREB ALTOR verspricht bei jeder Veröffentlichung immer eines: Epischer, volkstümlicher Metal, inspiriert von den nordischen Legenden. “Järtecken” bringt die Dinge wieder in Schwung mit einem wahren und aufrichtigen heidnischen Thema in Text und Kunst. Jeder Song liefert majestätische Riffs und einige der besten Gesangsarbeiten der Band. www.erebaltor.com