ERDLING :: Neues Album “Supernova” erscheint am 17.3.

Kaum ein Jahr nach der Veröffentlichung ihres erfolgreichen Debutalbums “Aus Den Tiefen” legen die vier um Sänger Neill Devin ihr zweites Album in den Lauf. Die “Supernova” wird am 17. März via Outofline Music explodieren. Nun ist das erste offizielle Video zum Song “Absolutus Rex” veröffentlicht:

Passend zum Albumrelease geht die Band auf Tour mit HÄMATOM

17.03. Bielefeld, Ringlokschuppen

18.03. Aschaffenburg, Colos-Saal

19.03. Heidelberg, Halle 02

23.03. Magdeburg, Factory

24.03. Rostock, MAU Club

25.03. Erfurt, Stadtgarten

02.04. Berlin, Out Of Line Weekender