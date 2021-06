ERDLING :: Neue Single “Fimbulwinter” veröffentlicht

Die Dark-Metal-Combo ERDLING hat das neue Musikvideo zu “Fimbulwinter” feat. Julie Elven, die erste Single aus dem kommenden Album “Helheim”. www.facebook.com/erdlingofficial

Sänger Neill Freiwald sagt über die erste Single und die Zusammenarbeit mit Julie Elven: “Die Zusammenarbeit mit Julie Elven war einee der ungewöhnlichsten, gleichwohl aber auch spektakulärsten unserer Karriere. Sie ist eine absolute Ausnahme-Sängerin. Aus einer spontanen Idee während eines Livestreams auf Twitch, bei dem es eigentlich um Gaming und Soundtracks ging, entstand ein kreativer Austausch, der harmonischer nicht hätte sein können. Das gesamte Werk, also Song und Video, entstanden unter Teleworking-Bedingungen und behandelt genau das, was uns Künstler in diese schwierigen Zeiten so zusetzt: mentale Isolation, künstlerisches “Erfrieren”. Der ‘Fimbulwinter‘, die ewigen drei Winter, die den nahenden Untergang ankündigen, ist die Basis, auf der wir uns gegenseitig Hoffnung zugesprochen haben. Deshalb ist dies auch unser erster Output aus “Helheim”.