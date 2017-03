END OF GREEN :: Neues Album und Tourdates

Im August werden END OF GREEN ihre neunte, bislang noch unbetitelte Platte via Napalm Records veröffentlichen – erstmals produziert von Sänger Michelle Darkness in den Darkland Studios. Von Ende Oktober bis Mitte November geht es quer durchs Land. www.endofgreen.de

20.10.17 DE – Berlin / Columbia Theater

21.10.17 DE – Leipzig / Werk 2

03.11.17 DE – Aschaffenburg / Colos Saal

04.11.17 DE – München / Backstage

09.11.17 DE – Nürnberg / Hirsch

10.11.17 DE – Bochum / Matrix

11.11.17 DE – Hamburg / Knust

18.11.17 DE – LKA Longhorn