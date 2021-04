EMPEROR :: Livestream-Event zum 30-jährigen Bestehen

EMPEROR kündigen ein offizielles Livestream-Event zum 30-jährigen Bestehen der Band an. “A Night of Emperial Wrath 2021” findet am 23. Mai statt und wird Gastauftritte der Ex-Mitglieder Mortiis und Faust beinhalten. Die Pläne für ein feierliches Konzert haben sich den Zeiten angepasst; stattdessen wird es ein exklusives Livestream-Event geben, das passenderweise im Notodden-Theater ihrer Heimatstadt Telemark stattfindet. Die Setlist wird Tracks aus dem gesamten Katalog enthalten, sowie ganz besondere Gastauftritte von Original-Bassist Mortiis, der auf dem “Wrath of the Tyrant”-Demo, der “As the Shadows Rise”-EP und dem Emperor-Mini-Album zu hören war, und Ex-Schlagzeuger Faust, der auf der “As the Shadows Rise”-EP, dem “Emperor”-Mini-Album sowie dem wegweisenden Album “In the Nightside Eclipse” zu hören war.

Emperor-Frontmann Ihsahn sagt: “2021 markiert 30 Jahre seit der Gründung von Emperor. Mit dem aktuellen Zustand der Welt war es unmöglich, mit den geplanten Plänen fortzufahren. Wir heißen Sie nun willkommen, uns bei einem exklusiven Streaming-Event zu begleiten. Die Show findet am 23. Mai im Notodden Theatre statt.”

Gehostet von Munin Live, können Sie Ihre Livestream-Tickets hier bekommen: https://munin.live/x-event/emperial_wrath/

‘A Night of Emperial Wrath 2021’ findet am 23. Mai 2021 um 19 Uhr GMT (20 Uhr MEZ) statt.