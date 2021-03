EISREGEN/GOATFUNERAL :: Album “bitterböse” angekündigt

EISREGEN/GOATFUNERAL werden ihr neues Album “bitterböse” am 18.06.2021 bei Massacre Records veröffentlichen. Entstanden komplett im Corona-Lockdown – besondere Zeiten bedingen besondere Alben – konzipierten die EISREGEN-Masterminds M. Roth & Yantit “bitterböse” als Gemeinschaftswerk mit ihrer eigenen Black Metal-Inkarnation GOATFUNERAL. “bitterböse” ist sowohl EISREGENs 15. Studioalbum als auch GOATFUNERALs 2. Studioalbum. Das Coverarwork basiert auf einem Foto von Markus Stock Photography. Markus Stock mischte und masterte das Album auch in der Klangschmiede Studio E. “bitterböse” wird demnächst in diversen Formaten vorbestellbar sein. Weitere Albumdetails werden bald enthüllt. https://www.facebook.com/eisregen.official