EISFABRIK :: Finale Vorabsingle

Am 11.02. erscheint mit „Saving Shore“ die finale Vorabsingle des am 25.02.2022 erscheinenden EISFABRIK Albums „Life Below Zero“. Das Album, sowie die limitierte Fanbox sind hier vorbestellbar: https://bit.ly/3mAP79q

Info: Auch wenn „Saving Shore“ wie z.B. sein Vorgänger „Lost Control“ im ersten Moment ein heißer Dance-Track zu sein scheint, so bringt der Song doch auch, oder gerade aufgrund seines Textes das Eis und die Herzen der Fans zum Schmelzen. Die Message immer für jemanden da zu sein und ihn zu beschützen, egal was passiert trifft nicht nur angesichts des bevorstehenden Valentinstags mitten ins Herz und befeuert die Neugierde auf die bisher ungehörten Songs von „Life Below Zero“.