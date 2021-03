EISBRECHER :: Zweites Nummer-Eins-Album

Nachdem ihr Coveralbum “Schicksalsmelodien” letztes Jahr bereits auf Platz vier peakte, rocken sich EISBRECHER nun mit dem Album “Liebe Macht Monster”, welches letzte Woche über RCA herauskam, an die Spitze der Top 100 Longplay-Charts. Es handelt sich nach “Sturmfahrt” aus dem Jahr 2017 um das zweite Nummer Eins-Album der Band.

Noel Pix: “Ein Riesen-Dankeschön geht natürlich an all unsere treuen Eisbrecher-Liebhaber die uns den langen Weg gefolgt und treu geblieben sind. Ohne euch sind wir nichts, besonders in diesen schweren Zeiten. Ich wünschte mir wir könnten alle eine Riesen-Sause veranstalten und uns alle dem Anlass gebührend die Seele aus dem Leib bangen, das wird uns leider im Moment verwehrt, aber dieser Tag wird kommen, wir holen alles nach und dann mit Schmackes, das ist ein Versprechen!”

Alex Wesselsky: „Mein Dank gilt allen die dieseen Erfolg möglich gemacht haben.”