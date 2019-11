EISBRECHER :: Tour zum neuen Album für November 2020

Die Münchner EISBRECHER geben ihre neuen Tourtermine im Herbst 2020 zu ihrem neuen, achten Studioalbum bekannt, das sich derzeit in der Entstehungsphase befindet und noch vor Tourstart veröffentlicht werden wird. Derzeit befinden sich die Musiker im Studio, um an den Songs für ihr kommendes Album zu arbeiten, das in der zweiten Jahreshälfte 2020 erscheinen wird.

EISBRECHER TOUR 2020

+ Special Guest: Schattenmann

06.11.2020 Hannover | Swiss Life Hall

07.11.2020 Leipzig | Haus Auensee

08.11.2020 Berlin | Columbiahalle

12.11.2020 Wiesbaden | Schlachthof

13.11.2020 Bochum | RuhrCongress

14.11.2020 Hamburg | edel-optics.de Arena

19.11.2020 Fürth | Stadthalle

20.11.2020 Ludwigsburg | MHP Arena

21.11.2020 München | Zenith

27.11.2020 Dresden | Alter Schlachthof

28.11.2020 Wien (A) | Gasometer

Tickets ab sofort erhältlich unter:

(Originalkarten) www.eislandshop.de

(Fantickets) www.eventim.de

sowie an allen bundesweiten Vorverkaufsstellen!