EISBRECHER :: Neue Single “Das Gesetz”

EISBRECHER veröffentlichen die neue Single mit dem Titel “Das Gesetz” via RCA Deutschland/Sony Music. Die Single – eine Auskoppelung aus dem aktuellen Album “Sturmfahrt” – ist digital und als streaming unter: https://eisbrecher.lnk.to/DasGesetz erhältlich und wird von einem Lyric Video begleitet.

Am 8. September gastieren EISBRECHER im Rahmen ihres eigenen Festivals “Volle Kraft Voraus” in der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena. Das Line Up:

EISBRECHER – 15 Jahre Jubiläumskonzert!

OOMPH!

DIE KRUPPS

ZEROMANCER

STAHLMANN

SCHÖNGEIST