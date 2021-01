EISBRECHER :: Erste Single zum neuen Album

Am 12. März erscheint mit “Liebe Macht Monster” das achte Studioalbum der Münchner EISBRECHER. Mit dem Titel “FAKK” erscheint nun die erste Singleauskoppelung mitsamt dazugehörigem Video. www.facebook.com/eisbrecher

Dreieinhalb Jahre nach dem Nummer 1-Album Sturmfahrt (2017) haben Sänger Alex Wesselsky und Gitarrist, Produzent/Programmer Noel Pix sämtliche Stellschrauben des unverwechselbaren Eisbrecher-Sounds neu justiert und jedes noch so kleine Detail auf den Prüfstand gestellt, um mit Liebe Macht Monster ein packendes und vielseitiges neues Werk zu präsentieren.

Wesselsky: “Für uns galt immer schon: Nur was einen selbst umhaut, kann auch andere wegpusten! Und so ging es einfach los… Bämm! Die ersten Schritte: Zigarette an, Hirn an, Herz an, Computer an, Telefon an, Tür auf, Zigarette an, Zigarette aus, Mikro an… nächster Song!”