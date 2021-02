EISBRECHER :: 2. Single aus kommendem Album

Das neue EISBRECHER Album “Liebe Macht Monster” ist für den 12. März angekündigt. Mit “Es lohnt sich nicht ein Mensch zu sein” ist heute die 2. Single aus Album Nummer acht erschienen. https://www.eis-brecher.com

Vorbestellen unter: https://eisbrecher.lnk.to/LIEBE_MACHT_MONSTER

Info: Dreieinhalb Jahre nach dem Nummer 1-Album Sturmfahrt (2017) haben Sänger Alex Wesselsky und Gitarrist, Produzent/Programmer Noel Pix sämtliche Stellschrauben des unverwechselbaren Eisbrecher-Sounds neu justiert und jedes noch so kleine Detail auf den Prüfstand gestellt, um mit Liebe Macht Monster ein packendes und vielseitiges neues Werk zu präsentieren. Wesselsky: “Für uns galt immer schon: Nur was einen selbst umhaut, kann auch andere wegpusten! Und so ging es einfach los… Bämm! Die ersten Schritte: Zigarette an, Hirn an, Herz an, Computer an, Telefon an, Tür auf, Zigarette an, Zigarette aus, Mikro an… nächster Song!”