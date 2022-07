EINHERJER :: Neuer Livetrack von “Far Far North” + Artwork Video

Die nordischen Metal-Legenden EINHERJER haben eine zweite Single, die Live-Version von “Far Far North”, aus ihrem kommenden Live-Albumv”Norse And Dangerous (Live… From The Land Of Legends)” veröffentlicht, das am 5. August 2022 über Napalm Records erscheint. Das Album ist auf Vinyl (streng limitiert auf 300 Exemplare) und in digitaler Form erhältlich.

“Norse And Dangerous (Live… From The Land Of Legends)” enthält nicht nur Songs von “North Star” (2021), sondern fasst die Diskographie von EINHERJER wunderbar zusammen. “Far Far North” wurde ursprünglich 1997 veröffentlicht und erstrahlt in seiner dunklen, düsteren Live-Form in einem neuen Licht – und gräbt tief in der fast 30-jährigen Bandgeschichte.