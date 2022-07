EDENBRIDGE :: Video zu neuer Single “The Call Of Eden” online

Am 26. August erscheint über AFM Records das 11. Studio Album, “Shangri-La”, der Symphonic Metal Band EDENBRIDGE. Nach den ersten Single-und Video- Auskopplungen zu “Somewhere Else But You” und “The Road To Shangri-La”, veröffentlichten EDENBRIDGE heute ein Musikvideo zum Song “The Call Of Eden”. Sängerin Sabine Edelsbacher verrät uns: “The Call of Eden dreht sich um Macht und Manipulation.

Den Song findet ihr auf allen digitalen Plattformen: https://bfan.link/the-call-of-eden

https://www.edenbridge.org/

Info:

Mit “Shangri-La” präsentieren die Österreicher neun brandneue Tracks und ihr bis dato wohl vielseitigstes Album. Darauf entführt die Band ihre eingeschworene Hörerschaft auf eine musikalische Reise in die Gefilde großem Symphonic Metals und liefert eine anspruchsvolle Bandbreite an Kompositionen und bombastischen Soundwelten. Trotz konstant hohem Qualitätsanspruch, steigert sich die Band in ihrer musikalischen Ausdrucksweise von Album zu Album, ohne dabei jedoch ihre Trademarks zu verlassen: Auf Shangri-La balancieren EDENBRIDGE majestätisch zwischen emotional magischen Momenten, einer allgegenwärtigen mystischen Atmosphäre und messerscharfen, rasant dynamischen Heavy Riffs.