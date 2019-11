EDEN WEINT IM GRAB :: Neue Single

Mit “Der Giftmischer (In der Kammer des Grauens)” ist die erste Siingle aus dem kommenden EDEN WEINT IM GRAB Album “Tragikomödienn aus dem Mordarchiv” erschienen, das am 6. Dezember veröffentlicht wird. Der Song basiert auf realen Ereignissen um den Serienmörder William Palmer (1824 bis 1856), der Morde mit Gift beging und dessen Wachsfigur hernach 127 Jahre lang in Madame Tussauds Kammer des Schreckens in London stand. “Tragikomödien aus dem Mordarchiv” ist ein Konzeptalbbum rund um Verbrechen, Mord und Gräueltaten und ist ab sofort in allen gängigen Shops vorbestellbar. Das achte Album der Berliner Dark-Metal-Band erscheint als Koproduktion der drei Labels Einheit Produktionen (CD & digital), Winter Solitude (Label der Band) und Kernkraftritter (Vinyl), die jeweils auch exklusive Fanpackes mit CD, Vinyl, T-Shirt und Mousepad in ihren eigenen Shops anbieten.

Im Januar und Februar gehen Eden Weint Im Grab mit Wisborg als Supportband auf Tour:

03.01.2020 Leipzig, Hellraiser (+Dryland)

04.01.2020 Köln, MTC

11.01.2020 Erfurt, From Hell (+Munarheim)

18.01.2020 Berlin, Wabe

24.01.2020 Hamburg, MS Stubnitz

25.01.2020 Münster, Rare Guitar

01.02.2020 Braunschweig, B58 (+ LVX Aeterna)

07.02.2020 Cottbus, Muggefug (+ Abrogation)

08.02.2020 Nürnberg, Cult