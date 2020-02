Die italienischen Dark Metaller ECNEPHIAS haben den ersten Song mit dem Titel “Without Lies” von ihrem neuen Album “Seven – The Pact Of Debauchery” veröffentlicht. Das Album wird am 20. März 2020 über My Kingdom Music veröffentlicht und wird eine Rückkehr zu ihren Wurzeln mit einem extremeren und bösartigeren Sound sein. https://www.facebook.com/ecnephias