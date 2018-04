E-TROPOLIS FESTIVAL 2019 :: Erste Bands & VVK-Start

Mit dem Besten aus EBM, Electro-Pop und Industrial, zählt das E-tropolis Festival zum Pflichtprogramm der Dark-Electro-Szene. 2018 erstmals ausverkauft, blicken die Veranstalter aktuell auf das bisher erfolgreichste E-tropolis Festival zurück und freuen sich schon auf 2019. “Bässer – Härter – Lauter” – am 16. März in der Turbinenhalle Oberhausen sowie am 15. März in Turbinenhalle 2 mit der offiziellen Pre-Party.

Den Auftakt des neuen Festival-Line-Ups bilden:

APOPTYGMA BERZERK

SUICIDE COMMANDO + SOLAR FAKE

[:SITD:] + [X]-RX + FUTURE LIED TO US

www.etropolis-festival.de | www.facebook.com/etropolisfestival