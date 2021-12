DPERD :: 3. Single vom kommenden Album

Die dritte Single aus DPERDs kommendem siebten Album “Monsters” ist “The True Evil”.

Info: In wenigen Tagen, am 10. Dezember, werden die Dark Waver ihr neues Album “Monsters” präsentieren, eine wunderbare Reise des Verlustes und der Introspektion in bester Dark Gothic Wave-Tradition von Bands wie The Cure, Cranes, Dead Can Dance, Cocteau Twins, Anekdoten.

“Monsters” wird als CD und digitales Digipak mit 3 Platten veröffentlicht und kann ab sofort vorbestellt werden unter: http://smarturl.it/DPERDVII