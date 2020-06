DOOL + SECRETS OF THE MOON :: Co-Headliner Tour im Februar

DOOL: “Nachdem wir unsere gebuchte Tour zur Veröffentlichung unseres neuen Albums im April absagen mussten, haben wir versucht das Beste aus einer schlechten Situation zu machen. Heraus kam eine Europatour mit unseren Labelmates und Freunden von Secrets Of The Moon als Co-Headliner. Ehrlich gesagt, es hätte nicht besser laufen können, und wir können es kaum erwarten, ab Februar zusammen mit euch das ‘Sommerland’ live zu erleben. Großer Dank gilt unserer Booking-Agentur D-19 und allen an dieser Tournee beteiligten Venues und Partnern für ihre harte Arbeit und ihre Unterstützung. Wir sehen uns!”

17.02. Erfurt – Club From Hell

18.02. Oldenburg – Cadillac

20.02. Dortmund – Junkyard

22.02. Trier – Mergener Hof

01.03. München – Backstage

02.03. Wien – VIper Room

03.03. Ludwigsburg – Scala

04.03. Mannheim – MS Connexion Complex

05.03. Leipzig – Hellraiser

06.03. Berlin – Nuke Club