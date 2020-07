DJEVEL :: Diskographie der norwegischen Schwarzmetaller auf Tape

Das neue französische Label Impure Wedding productions wird alle Alben der norwegischen Black Metaller DJEVEL auf Tape neu veröffentlichen. Den Anfang macht “Dødssanger”, das 2011 bei Aftermath Music erschien. Der Rest der DJEVEL-Diskographie wird in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.

https://impurewedding.bigcartel.com / https://www.facebook.com/djevelmakt

DJEVEL , Norwegian word for « devil » was spawned in 2009 by Tra°nn Ciekals (NETTLECARRIER, LJA°, NEETZACH) later joined by Mannevond (KOLDBRANN, FAUSTCOVEN, URGEHAL) and Faust (EMPEROR, THORNS, STIGMA DIABOLICUM).