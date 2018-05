Diese Woche findet das erste BLUT UND SCHLUCK statt!

Am 26. Mai findet die erste Ausgabe von Blut und Schluck statt.

Am Schützenplatz 1 in 49637 Menslage/Hahlen wird es einen schönen Abend mit viel Black Metal und auch Death und Sludge/Doom geben.

Der vorhandene Campingplatz öffnet um 15:00 Uhr.

Die Türen gehen um 17:00 Uhr auf und die erste Band startet um 18:00 Uhr!

Es wird vorab keinen Ticketversand geben. Wer sich sich jedoch bereits vor der Veranstaltung vergünstigt Karten sichern möchte, schreibt einfach eine Mail an verweser.band@gmx.de. Ihr erhaltet dann die Zahlungsinformationen und eure Namen landen auf der Gästeliste und erhält seine Karte dann für 10€. An der Abendkasse wird der Spaß 12€ kosten. Bei dem Line-Up ein mehr als fairer Preis.

Zu sehen sein werden:

– Streams Of Blood (Black Metal – Frankfurt a.M.)

– Rimruna (Black Metal – Berlin)

– Grafjammer (Necrorock/ Black Metal – Utrecht)

– Minenfeld (Primitiv Old School Death Metal – Osnabrück)

– Baerus (Blackened Sludge/Doom Metal – Osnabrück)

und Verweser (Black Metal – Löningen)

Für das leibliche Wohl wird sowohl in flüssiger als auch in fester Form gesorgt. Neben einem Grill- wird es auch einen vegetarischen Essensstand geben.

Wohnwagen/-mobile und/oder Zelte finden auf den angrenzenden Flächen ausreichend Platz.

Am nächsten Tag wird es sogar ein reichhaltiges Frühstück gegen einen entsprechenden Unkostenbeitrag geben.

SUPPORT THE UNDERGROUND!

Auf geht´s!