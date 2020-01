DIE KAMMER :: Indie-Folker laden zum “The Invitation Festival”

Das Indie-Folk-Orchester DIE KAMMER lädt erstmalig zu ihrem eigenen Akustik-Festival in der Raumfabrik in Frankfurt am Main am 29. Februar. Ein Abend voller Folk, Rock und Weltmusik, diversen Gastmusikern und Freunden und geheimnisvollen Überraschungen erwartet alle Liebhaber von echter, handgemachter Musik.

Darüber hinaus dürfen sich die Gäste des ersten “The Invitation Festival“ auf die Klangkünstler von MILA MAR und die tiefsinnigen Folker von DELVA freuen. MILA MAR präsentieren nach ihrem Akustik Debüt mit drei Songs im Rahmen einer Kooperation des Wave-Gotik-Treffens und des MDR ihre erste volle Akustik-Show, die bereits im Vorfeld große Erwartungen weckt. DELVA werden die ersten Songs ihres für 2020 geplanten Soloalbums präsentieren, das Ex-Bannkreis-Frontfrau Johanna Krins zu ihrem Herzblutprojekt erkoren hat. Eingerahmt von einer stimmungsvollen Location und einem besonderen Rahmenprogramm, das den Zuschauer in eine geheimnisvolle und jahrmarkt-artige Welt entführen wird, ist so ein einmaliger und unvergesslicher Abend garantiert.

Tickets: https://www.delicious-releases.de/