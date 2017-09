Am 29.September veröffentlichen DIARY OF DREAMS via Accession Records ihr 13. Album und nit “Hiding Rivers” gibt es einen Track daraus zu hören.

Live:

12.10. Frankfurt, Batschkapp

13.10. Krefeld, Kulturfabrik

14.10. Hamburg, Markthalle

20.10. Leipzig, Täubchenthal

21.10. Dresden, Reithalle

22.10. Nürnberg, Hirsch

16.11. Hannover, Musikzentrum

17.11. Bremen, Tivoli

18.11. Berlin, Huxleys Neue Welt

24.11. München, Backstage Werk

25.11. Stuttgart, Im Wizemann – Club