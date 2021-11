DER WEG EINER FREIHEIT :: ‘Skepsis Part I’ Livevideo

DER WEG EINER FREIHEIT veröffentlicht jetzt ein Live-Video zum Song “Skepsis Part I”, der von der Bonus-DVD des aktuellen Albums “Noktvrn” stammt. Der Song wurde im Rahmen des European Metal Festival Alliance 2020 aufgenommen. Die komplette DVD ist in der Digibox als Sammlerstück erhältlich.

https://shop.season-of-mist.com/list/der-weg-einer-freiheit-noktvrn

“Noktvrn” wurde am 19. November über Season of Mist veröffentlicht. Das Album ist im Season of Mist Shop als CD Digipak, Deluxe CD + DVD Box, Vinyl und Kassette erhältlich.