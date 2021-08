DER WEG EINER FREIHEIT :: Neues Album und neuen Track angekündigt

Die deutsche Black Metal Band DER WEG EINER FREIHEIT hat die Albumdetails und das Artwork ihres kommenden Albums enthüllt. Das neue Album “Noktvrn” wird am 19. November über Season of Mist veröffentlicht. Der erste Track wird bereits am 1. September veröffentlicht, zusammen mit dem Vorverkauf für das Album. “Noktvrn” wird auf Vinyl, Clamshell Box, CD, Tape und digital erhältlich sein. https://www.facebook.com/derwegeinerfreiheit

DER WEG EINER FREIHEIT hat außerdem einen Gastsänger für den Track “Immortal” angekündigt, und zwar David Mako, auch bekannt als THE DEVIL’S TRADE.