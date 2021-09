DER WEG EINER FREIHEIT :: Neuer Song “Morgen”

Die deutsche Black Metal Band DER WEG EINER FREIHEIT hat heute ihren brandneuen Song “Morgen” live via YouTube vorgestellt. Mitglieder der Band waren während der Premiere im Chat anwesend sein. Der Track stammt von ihrem neuen Album “Noktvrn”, das am 19. November über Season of Mist veröffentlicht wird. https://www.facebook.com/derwegeinerfreiheit

‘Noktvrn’ is available for pre-ordering in the Season of Mist shop on CD digipak, Deluxe CD + DVD box, Vinyl and Cassette HERE. Pre-save the album HERE.

DER WEG EINER FREIHEIT + THE DEVIL’S TRADE

17.11.21 DE Würzburg, Posthalle

18.11.21 DE Berlin, SO36

19.11.21 DE Bochum, Rockpalast

20.11.21 DE Cologne, MTC

21.11.21 DE Frankfurt, Nachtleben

25.11.21 DE Munich, Backstage

03.12.21 DE Trier, Mergener Hof

04.12.21 DE Stuttgart, Im Wizemann

05.12.21 DE Dresden, Beatpol