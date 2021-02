DEBAUCHERY :: Neues Video “Bloodking”, neues Album im Mai

Die Death Metaller DEBAUCHERY haben das offizielle Video zur ersten Single vom kommenden Album “Monster Metal” veröffentlicht. Auf YouTube gibts ein Video zu “Bloodking” – mit Gastvocals von Tim “Ripper” Owens. Das Cover Artwork des Albums wurde von Mastermind Gurrath selbst gestaltet. Dennis Ward kümmerte sich um den Mix und das Mastering der Songs.

www.debauchery.de / facebook.com/DebaucheryBand

“Monster Metal” erscheint am 21. Mai bei Massacre Records und wird als 3-CD Digipak, limitierte Vinyl LP in verschiedenen Farben, streng limitiertes Box Set mit exklusivem Inhalt sowie in digitaler Form erhältlich sein. Hier kann man es bereits vorbestellen bzw. sich vormerken » https://lnk.to/monstermetal