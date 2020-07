DEATH SILENCE :: Death Metal live am 8.8. in Oberhausen

Black Silence Productions veranstaltet am 08.08. im Helvete Oberhausen den ersten Teil der kleinen Konzertreihe “DEATH SILENCE” – mit Corona-Auflagen und limitierten Tickets. facebook.com/BlackSilenceProductions/

Mit von der Partie in Oberhausen:

ARROGANZ / Arroganz Death Metal (DE) / FDA Rekords

EVOKED / Evoked Death Metal (DE) / FDA Records

SOUL GRINDER / Soul Grinder Death Metal / MDD Records

SCALPTURE / Scalpture Death Metal (DE) / FDA Records

Ein Großteil der 100 Tickets sind bereits vergriffen. Das Pendant, das “Death Silence Open Air” in Münster ist bereits ausverkauft.

Hinweise vom Veranstalter bezgl. Bestellvorgang und der Hygiene-Vorschriften:

Die Karten sind auf 100 Stück streng limitiert! Um sich ein Ticket zu sichern kann es hier bestellt werden. Man kann maximal 4 Karten pro Bestellvorgang ordern. Um die von den Behörden geforderte Rückverfolgbarkeit gewährleisten zu können, benötigt der Veranstalter von jedem Gast Vor- und Zunamen und die vollständige Adresse. Jene können beim Bestellvorgang hinterlegt werden. Bevor diese Daten nicht vollständig vorliegen, erfolgt kein Ticketversand.

Es wird keine Abendkasse geben.

Die Besucher werden an Tischen im Veranstaltungsraum sitzen. An den Tischen brauch keinen Mund- Nasenschutz getragen werden. Außerhalb des Sitzplatzes gilt MASKENPFLICHT! Heißt auf dem Weg zur Toilette, oder in einer Warteschlange muss eine Maske getragen werden. Außerdem sind die gängigen Hygieneregeln einzuhalten und der Mindestabstand muss außerhalb des Sitzplatzes eingehalten werden.