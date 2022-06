DÉCEMBRE NOIR :: Neue Single feat. Mick Moss von Antimatter

“A Swan Lake Full of Tears” ist die erste Single aus der kommenden EP “Pale Serenades” der Erfurter Melancholic Death/Doom Metaller DÉCEMBRE NOIR.

Die vier Songs von “Pale Serenades” stammen aus ganz unterschiedlichen Schaffensperioden der Band – zumindest die Originalversionen. Chronologisch absteigend bietet die neue EP von DÉCEMBRE NOIR jeweils einen Track aus den Alben “The Renaissance Of Hope” (2020), “Autumn Kings” (2018), “Forsaken Earth” (2016) und “A Discouraged Believer” (2014). An der Realisierung von “Pale Serenades” wirken namhafte Größen mit: Mick Moss (ANTIMATTER), Aaron Stainthorpe (MY DYING BRIDE), Michelle Darkness (END OF GREEN) sowie Matthew K. Heafy (TRIVIUM und IBARAKI). Die EP erscheint am 30. September bei Lifeforce Records. https://decembre-noir.de/