DAWN OF SOLACE :: Akustisches Live-Performance-Video zu “Numb”

Am 24. Januar veröffentlichte Wolfheart / Before the Dawn Mastermind Tuomas Saukkonen sein zweites Soloalbum, “Waves”, via Noble Demon. Gemeinsam mit Freund, aber auch Labelkollegen Mikko Heikkilä von Kaunis Kuolematon, welche in nicht allzu ferner Zukunft ihr brandneues Album über Noble Demon herausbringen werden, veröffentlichte DAWN OF SOLACE nun ein brandneues und akustisches Live-Performance-Video zu “Numb”.

facebook.com/dawnofsolace / fb.me/nobledemonrecords

“Numb” ist Teil der “Acoustic Cabin Sessions”, einer intimen Live-Performance, welche am 4. September in voller Länge zum Stream bereit stehen wird. Die Show wird euch 24 Stunden lang zur Verfügung stehen und Tickets können HIER bestellt wer

Tuomas Saukkonen über den Song:

“Seit das gesamte Showbusiness runter gefahren werden musste und Live-Shows/Konzerte/Touren entweder abgesagt oder ins Jahr 2021 verschoben wurden, wurde die Beziehung zu meiner eigenen Musik etwas persönlicher und intimer, und die beste Art und Weise, dies zu reflektieren, ist, die Arrangements auf den Kern zu reduzieren und mit weniger Noten, weniger Leuten (in einer der abgelegensten Hütten, die wir in den finnischen Wäldern finden konnten) mehr Melancholie und noch mehr Emotionen zu erzeugen”.