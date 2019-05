Das PARTY.SAN ruft zum 25. Geburtstag

Es ist wieder soweit, vom 08.-10.08.2019 ruft das Party.San zum Jubiläum!

Das 10. Mal in Schlotheim, das 11. Mal für uns selbst und das 25. Mal im Ganzen!

Dieses Jahr ist die Karte mit 89,10€ für alle 3 Tage so teuer wie letztes Jahr auch!

Für 5€ mehr kann man wahlweise eine DVD der Jahre 2005, 2010 oder 2011 dazubekommen.

Für die, die das Festival noch nie besucht haben, hier unsere Berichte der letzten Jahre!

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017

2018

Die Bands in Reihefolge ihrer Veröffentlichung:

CRAFT, GUTALAX, SOLSTICE, FIRTAN, ASCENSION, BELPHEGOR, VOMITORY, TESTAMENT, SATAN, RUNEMAGICK, INCANTATION, MALOKARPATAN, ARKONA, NAGLFAR, MGLA, HYPOCRISY, DEICIDE, SOLSTAFIR, LEGION OF THE DAMNED, SKYFORGER, MIDNIGHT, HELLHAMMER performed by Tom G. Warriors TRIUMPH OF DEATH, DEVANGELIC, ROTTING CHRIST, DEFEATED SANITY, SUICIDAL ANGELS, UNDERGANG, DESTRUCTION, JUNGLE ROT, BLOODBATH, THANATOS, SVARTIDAUDI, THE CROWN, SLAEGT, NERVO CHAOS, STILLBIRTH, SOILWORK, BALMOG, KRISIUN, IMMOLATION, DAMNATION DEFACED, GOAT EXPLOSION, VULVODYNIA, NEKROVAULT, TRAITOR, BEHEADED, NIGHT DEMON und CARNAL TOMB, VOODUS, DEATHRITE