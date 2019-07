Erst vor wenigen Wochen haben die deutschen Black Metaller DARKMOON WARRIOR einen Label-Vertrag bei Folter Records unterschrieben. Nun ist die Zeit gekommen, das neue Album der Band offiziell anzukündigen. “Angels Of Dirt – Beasts Of Rebeellion” wird am 27.09.2019 veröffentlicht. Einen ersten Song kann man bereits hier hören: