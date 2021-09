DARK TRANQUILLITY + ENSIFERUM :: Doppel-Headliner-Tour

Die schwedische Band DARK TRANQUILLITY und die finnische Band ENSIFERUM tun sich für eine lang erwartete Tournee zusammen, auf der sie ihren Fans in ganz Europa neue Musik live präsentieren werden. Die Tour beginnt am 1. April in Schwedens Hauptstadt Stockholm und führt durch 23 Länder in ganz Europa und endet nach 53 Shows am 27. Mai in Göteborg.

TOUR DATES u.a.:

10-04-22 | Nijmegen | Doornroosje

11-04-22 | Haarlem | Patronaat

12-04-22 | Siegburg | Kubana

13-04-22 | Hamburg | Markthalle

14-04-22 | Leipzig | Hellraiser

15-04-22 | Berlin | Orwo Haus

18-04-22 | Munich | Backstage Werk

19-04-22 | Salzburg | Rockhouse

20-04-22 | Wien | Simm City

22-04-22 | Lichtenfels | Ragnarök Festival

26-04-22 | Stuttgart | LKA / Longhorn