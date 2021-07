DARK THE SUNS :: Neues Video vom aktuellen Album

Die Finnische Dark/Gothic Metal Band DARK THE SUNS hat ein neues Video zu ihrem Track “Enkelsiipi” veröffentlicht. Dieser stammmt von ihrem vierten Studioalbum “Suru Raivosi Sydämeni Pimeydessä”, das im April bei Inverse Records veröffentlicht wurde. facebook.com/darkthesunsofficial / darkthesuns.bandcamp.com

Mikko Ojala commets:

“Enkelsiipi is the last song from our latest album Suru Raivosi Sydämeni Pimeydessä. The music video is filmed in the beautiful Finnish nature. It was really athmospheric evening, the Sun was setting down and everywhere was silent.”