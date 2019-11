“Except Love” ist die erste DARK MATTER Single aus dem Album “Nebula To Black Hole”, das am 31. Januar 2020 erscheinen wird.

Ein von Özgür ‘Ozzy’ DENIZ realisiertes Lyrik-Video zeigt einen Song der Dark Rock/Post Metal Band mit DANIEL CAVANAGH von ANATHEMA am Gesang und FAB REGMANN (ANTIMATTER und DISBELIEF) am Schlagzeug als besondere Gäste. www.facebook.com/DarkMatterPage