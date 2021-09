DANZIG :: “Blackacidevil” erstmals auf Vinyl

Das fünfte Danzig-Studioalbum, “Blackacidevil”, erscheint erstmals auf Vinyl. Im Zuge einer umfassenden personellen Umstrukturierung sowie einer neuen Labelpartnerschaft der Band vollzog das Album eine bewusste stilistische Veränderung, die Elemente der Industrial- und Elektronikmusik einbezog. “Blackacidevil” brachten auch frisches Blut in Form von Schlagzeuger Joey Castillo (später bei Queens Of The Stone Age), Keyboarder Joseph Bishara (heute einer der herausragenden Horrorfilmkomponisten) und einige herausragende Beiträge von Alice In Chains’ Axtmann Jerry Cantrell, der auf drei Tracks des Albums Gitarre spielt.

Jetzt wird dieses Album mit freundlicher Genehmigung von Cleopatra Records auf Vinyl gepresst. Präsentiert in 3 verschiedenen Vinyl-Konfigurationen, darunter Silber, Black & White Haze, 180-Gramm, Picture Disc und Glitter.

Danzig sagte über die Veröffentlichung: “Ich bin glücklich zu sehen, dass “Blackacidevil” nach all den Jahren eine Vinylbehandlung bekommt.”

Pre-order the LP: https://cleorecs.com/store/shop/danzig-5-blackacidevil-limited-edition-colored-vinyl/

Pre-order the CD: https://cleorecs.com/store/shop/danzig-5-blackacidevil-cd/

Pre-order/Pre-save the digital: https://orcd.co/danzig_5_blackacidevil