CULTHE FEST 2018 :: Beim Jubiläum u.a. vom Amboss präsentiert

CULTHE FEST 2018

31. März 2018,

Sputnikhalle & Cafe Sputnik, Münster

7 Jahre Culthe, 5 Jahre Black- & Doom-Live-Shows in Münster,

Festival Nr. 5 – ein Grund zu feiern!

Bei der Jubiläumsausgabe Culthe Fest 2018 erwarten Euch 8 hochkarätige Bands der Genres Black-/Doom-/Post Metal aus 5 Ländern auf zwei Bühnen.

Headliner: Uada (USA) und The Great Old Ones (FR).

Es werden zahlreiche Special Shows geboten, eine Lesung und es gibt Stände von Händlern und Magazinen.

Das Programm auf einen Blick:

UADA (USA, Black Metal, Eisenwald Tonschmiede) erste DE-Show 2018 und Deutschlandpremiere neuer Songs vom kommenden zweiten Album “Cult of a Dying Sun” (VÖ: Mai 2018)!

THE GREAT OLD ONES (FR, Post Black Metal, Season of Mist) erste DE-Show 2018!

VERHEERER (DE, Black Metal, Vendetta Records) präsentieren ihr brandneues Debut “Maltrér”!

HEMELBESTORMER (BE, Instrumental Post Metal, Ván Records) offizielle DE-Präsentation des kommenden zweiten Albums “A Ring of Blue Light” (VÖ: 2. März 2018)!

TURIA (NL, Black Metal, Haeresis Noviomagi) erste DE-Show 2018!

ALBEZ DUZ (DE, Doom Metal, Listenable Records) erste bestätigte Show 2018!

BELTEZ (DE, Black Metal, Avantgarde Music) spielen ihr aktuelles drittes Album “Exiled, Punished…Rejected” in ganzer Länge!

VYRE (DE, Post (Black)/Sci-Fi Metal, Supreme Chaos Records) spielen erstmals neue Songs vom kommenden dritten Album “Weltformel” (VÖ: April 2018)!

LESUNG “THICKET” (“DICKICHT”) Marcel Dreckmann (HELRUNAR) und Ulrike Serowy (Autorin der Black Metal-Novelle “SKOGTATT”) lesen Auszüge aus ihren eigenen Werken und traditionellen mythischen Erzählungen und Lyrik!

ZEITEN:

Einlass: 14:30 Uhr

Lesung: 15 Uhr

Show: 16-23 Uhr

After-Show-Party: 23 Uhr

TICKETS:

Tickets gibt es im VVK für 25 Euro zzgl. Gebühren (AK: 30 Euro)

– unter der E-Mail: culthefestival@gmail.com (bitte Name, gewünschte Ticketzahl und Versandadresse angeben!)

– bei Green Hell-Records, Münster, und im Green Hell-Online Shop unter: https://greenhell.de/Tickets

– bei Idiots Records, Dortmund