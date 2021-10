Die finnische Melodic Death Metal Band CROWEN wird am 10. Dezember 2021 ihre Debüt-EP “Prophecy” über Inverse Records veröffentlichen. Die erste Single und das Musikvideo “Exosus” wurden heute veröffentlicht. https://www.facebook.com/CrowenOfficial

Esa Uusimaa comments: “Exosus, is one of the first songs I have composed for Crowen. I have been working on new songs during this year. Due to these new songs, this new single almost didn’t make it to the EP-release.