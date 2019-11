CREMATORY :: Tour zum neuen Album

In 2020 erscheint ein neues Album der deutschen Gothic Metal Urgesteine CREMATORY, zu dem sie auch auf Tour gehen:

09.04.20 DE – Hamburg / Logo

10.04.20 DE – Berlin / Nuke Club

11.04.20 DE – Hagen aTW / Stocks

12.04.20 DE – Cologne / Helios37

01.05.20 DE – Leipzig / Hellraiser

02.05.20 DE – Munich/ Backstage Club

08.05.20 DE – Trier / Mergener Hof

09.05.20 DE – Kaiserslautern / Kammgarn

21.05.20 DE – Frankfurt a.M. / Nachtleben

22.05.20 DE – Erfurt / From Hell

23.05.20 DE – Zwickau / Club Seilerstrasse

30.05.20 DE – Lindau / Club Vaudeville

31.05.20 CH – Bern / Gaskessel