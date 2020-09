CREMATORY :: Neues Video zum Covertrack “Like The Tides”

Die deutschen Gothic Metal Urgesteine CREMATORY haben ein Musikvideo zu “Like The Tides” veröffentlicht, der Neuauflage des 90er Jahre Klassikers von !distain, zusammgesetzt aus der Kombination aus originalen !distain Aufnahmen und dem CREMATORY Sound. Der Track stammt aus dem im März erschienen Album “Unbroken”.

Markus Jüllich zu “Like The Tides”:

“Dieser Song begleitet mich bereits seit den Neunzigern und ist für mich eine absolut emotionsgeladene Ballade, die meiner Meinung nach hervorragend zu CREMATORY passt. Für mich ist dieser Song sowas wie die 2.0 Version von unserer alten Ballade “Perils of the wind”!