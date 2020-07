CREMATORY :: Neues White Lion Cover-Video der Gothic Metal Urgesteine

Zu ihrem White Lion Covertrack “When The Children Cry” haben die deutschen Gothic Metaller CREMATORY ein neues Video veröffentlicht. Der Track stammt vom aktuellen Album “Unbroken”, welches im März bei Napalm Record erschien.

CREMATORY zur Cover Version “When The Children Cry”:

“Um die momentane Abstinenz von Live-Musik, bedingt durch deen Coronavirus, etwas angenehmer zu gestalten, dachten wir uns speziell mit dieser Coverversion von White Lion´s “When The Children Cry”, mal ein Lebenszeichen von uns zu geben und auch an unser aktuelle Album ‘Unbroken’, welches am 06.03.2020 veröffentlicht wurde, zu erinnern!”

TOUR DATES:

/w Vlad in Tears, Elephants in Paradise, Dust in Tears

15.01.21 DE – Berlin / Nuke Club

16.01.21 DE – Leipzig / Hellraiser

17.01.21 DE – Frankfurt a.M. / Nachtleben

29.01.21 DE – München / Backstage Club

30.01.21 DE – Lindau / Club Vaudeville

31.01.21 CH – Bern / Gaskessel

13.02.21 DE – Zwickau / Club Seilerstrasse

14.02.21 DE – Trier / Mergener Hof

26.02.21 DE – Kaiserslautern / Kammgarn

27.02.21 DE – Erfurt / From Hell

12.03.21 DE – Hagen aTW / Stocks

13.03.21 DE – Hamburg / Logo

14.03.21 DE – Köln / Helios37