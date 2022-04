CREMATORY :: 2. Single vom kommenden Album

“Break Down The Walls” ist die zweite Single aus dem kommenden Album der deutschen Gothic Metal Pioniere CREMATORY mit dem Titel “Inglorious Darkness”, das am 27. Mai 2022 über Napalm Records erscheint.

CREMATORY über “Break Down The Walls”:

“Gothic Rock’n Roll Motherfuckers! So muss moderner Dark Rock klingen. Nach unserem ersten Gothic Rock’n Roll-Hit “The Fallen” aus dem Jahr 2000, hier nun der zweite Gothic Rock’n Roll-Dampfhammer, der sich direkt in die Gehörgänge bohrt! Die CREMATORY-Hitfabrik läuft immer noch auf Hochtouren!

In den Texten von ‘Break Down The Walls’ geht es darum, dass es immer einen Stärkeren und Besseren geben wird und dass es manchmal notwendig ist, einige Regeln zu brechen, um sein Ziel zu erreichen.”