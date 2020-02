CORVUS CORAX :: Mittelalterinstrumente paaren sich mit Metalsound auf “Era Metallum”

Die Band hatte es bereits angekündigt, “im nächsten Jahr soll es ein ganz besonderes Album geben, so wie Ihr Corvus Corax noch nie gehört habt”. Jetzt haben CORVUS CORAX die erste Single veröffentlicht und treten dabei in harte Musikgefilde ein, wie man bei dem neuen Song “Ragnarök” hören kann. Die Single ist der Vorbote des Albums “Era Metallum”, welches am 4. September 2020 erscheint.

“Mit leidenschaftlichen Metal-Gitarren und gekonntem, progressivem Schlagzeug formen die Verwandlungskünstler von CORVUS CORAX ihren Stil in eine gelungene Symbiose von traditionellem Instrumentarium und Heavy Metal – und schaffen eine einzigartige Verbindung zwischen Althergebrachtem und schillernd Modernem. Mit ihrem neuen Projekt “ERA METALLUM” bringen sie die Epik von Corvus Corax mit der Wucht des Metal zusammen und kreieren so ein neues, einzigartiges Musikerlebnis.”