CORONATUS :: Video zu neuer Single “Time Of The Raven”

Die Symphonic Metal Band CORONATUS hat heute ihre neue Single “Time Of The Raven” veröffentlicht. Der Song stammt vom am 03.12.2021 bei Massacre Records erscheinendem Album “Atmosphere”. Auf “Atmosphere” geben die beiden neuen Sängerinnen Moni Francis und Leni Eitrich sowie Gitarrist Axel Grill und Bassist Mark Knaus ihr Debüt. Alle Songs wurden von Markus Stock in der Klangschmiede Studio E gemischt und gemastert. Für die visuelle Gestaltung des Albums ist Teddy Nadj verantwortlich.

Das 10. Album der Band wird als 2-CD Digipak sowie in digitaler Form erhältlich sein. Die Songs der ersten CD sind auf der zweiten CD als Instrumentalversionen verfügbar.

Hier kann man das Album bereits vorbestellen: https://lnk.to/coronatusatmosphere