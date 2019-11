CORONATUS :: Neue Single

Die zweite Single, “9000 Years Ago”, vom kommenden CORONATUS Album “The Emincence Of Nature” kann man nun auf YouTube oder einem Streamingdienst eurer Wahl an. “The Eminence Of Nature” wurde Markus Stock gemischt und gemastert. Das Albumartwork wurde von Jan Yrlund (Darkgrove Design) gestaltet. Alle orchestralen Parts wurden von Dennis Schwachhofer arrangiert.

“The Eminence Of Nature” erscheint am 29. November bei Massacre Records, ist als 2-CD Digipak, als limitiertes Box Set mit exklusivem Inhalt sowie digital erhältlich und kann hier vorbestellt werden » https://lnk.to/eminenceofnature

Die Record Release Show wird am 30. November im Wunderwerk in Hechingen stattfinden.